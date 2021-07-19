В СПЧ попросили разъяснить решения Минюста и Генпрокуратуры в отношение «Проекта» и его журналистов

Руководитель Союза журналистов Москвы и глава комиссии по правам человека в информационной сфере при СПЧ Павел Гусев обратился к ведомствам с просьбой сообщить, на каких основаниях издатель «Проекта» был объявлен нежелательной организацией, а сотрудники – иностранными агентами. Он отметил, что комиссия не может не обратить внимание на то, что «Проект», публиковал статьи, касающиеся, в том числе, высокопоставленных государственных деятелей.

После мер, принятых в отношении издания, его команда заявила о ликвидации юридического лица.