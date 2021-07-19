На украинских пограничников напали сотрудники Службы безопасности Украины

Инцидент произошел на границе с Россией, пишет издание «Сегодня». Нападавшие, личности которых уже установлены, избили пограничников, отобрали у них оружие и скрылись. На злоумышленников завели уголовное дело о похищении огнестрельного оружия и насилии в отношении работников правоохранительных органов. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Состояние пострадавших удовлетворительное. В Госпогранслужбе не исключили, что нападение связано с активным противодействием контрабандистам и уточнили, что такие случаи – не редкость.