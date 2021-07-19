На украинских пограничников напали сотрудники Службы безопасности Украины

Инцидент произошел на границе с Россией, пишет издание «Сегодня». Нападавшие, личности которых уже установлены, избили пограничников, отобрали у них оружие и скрылись. На злоумышленников завели уголовное дело о похищении огнестрельного оружия и насилии в отношении работников правоохранительных органов. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Состояние пострадавших удовлетворительное. В Госпогранслужбе не исключили, что нападение связано с активным противодействием контрабандистам и уточнили, что такие случаи – не редкость.
2021-07-19T03:07:03+03:00
2021-07-19T03:07:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 19 июля 2021
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