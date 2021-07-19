Глава СК поручил следователям взяться за дело о ДТП, в котором погибли двое детей

Александр Бастрыкин распорядился, чтобы ведомство ходатайствовало о передаче ему материалов из органов полиции. Как говорится на сайте СК, это связано с широким общественным резонансом.

Авария произошла в пятницу на западе Москвы. 18-летняя Валерия Башкирова, находившаяся за рулем легкового автомобиля, сбила на нерегулируемом пешеходном переходе троих детей, которые переходили дорогу вместе с родителями. Двое старших мальчиков позже скончались в больнице. 9-месячная девочка остается в тяжелом состоянии.

Суд отправил водителя под домашний арест.