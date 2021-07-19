В Карелии из-за лесных пожаров перекрыли федеральную трассу

О закрытии участка автодороги «Кола» на своей странице во «ВКонтакте» написала глава Сегежского района. На фоне сильного задымления в райцентре она рекомендовала местным жителям не открывать окна и занавешивать их мокрой тканью. Как сообщает агентство ТАСС, в регионе зарегистрировано два десятка природных пожаров на площади более 3 тысяч гектаров. В Карелии объявлен режим повышенной готовности.

В эти дни от пожаров страдает и Якутия. В Якутске закрыли аэропорт и ограничили судоходство на реке Лена.