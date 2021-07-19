В петербургском НИИ Пастера оценили уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России в 60%

При этом, по выражению директора научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии, это показатель, который уже позволяет управлять процессом, но не «позволяет выдохнуть». Стране, по мнению специалиста, необходимо дойти до уровня коллективного иммунитета в 90%.

О необходимости достичь 60-процентного порога ранее говорили в Роспотребнадзоре и Минздраве. При этом, по подсчетам газеты «Коммерсант», учитывая официальные данные, число вакцинированных и заразившихся сейчас не превышает 25%.