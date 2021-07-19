Производители хлеба готовы поднять цены на свою продукцию

Они жалуются на рост стоимости сырья – пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на сеть магазинов «Верный». Информацию об индексации оптовых цен с августа изданию подтвердили неофициально в ряде компаний. Речь идет о повышении цен на 7-12%. Это объясняется подорожанием маргарина и упаковочного материала, а также ростом стоимости подсолнечного масла и сахара, производители которого таким образом компенсировали выпадающие доходы из-за государственного регулирования розничных цен. Хлебозаводы констатируют: поддержка в виде субсидий не помогла производителям удержать ценник, как задумывали в правительстве.