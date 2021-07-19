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02:07, 19 июля 2021

Российских пловцов, отстраненных из-за допинга, допустили до Олимпиады

Суд удовлетворил жалобу Вероники Андрусенко и Александра Кудашева – они смогут выступить на Играх в Токио. Об этом агентству РИА Новости рассказали во Всероссийской федерации плавания.
Пловцов ранее отстраняла Международная федерация. Это было сделано на основании материалов Всемирного антидопингового агентства, полученных из базы Московской антидопинговой лаборатории.
Андрусенко заявлена на дистанцию 200 метров вольным стилем, Кудашев на 200 метров баттерфляем. Они – призеры мировых первенств.


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