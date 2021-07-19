США, по мнению Светланы Тихановской, могли бы посредничать на переговорах оппозиции и власти республики

Лидер белоруской оппозиции накануне прибыла в Вашингтон, где планирует в том числе обсуждать поддержку гражданского общества в стране. У нее намечены встречи в Госдепартаменте и Белом доме. Выступая перед белорусской диаспорой, Тихановская в том числе подтвердила, что не намерена участвовать в выборах президента, а также сказала, что все соглашения, заключаемые Минском после выборов 2020 года нелегитимны и полежат пересмотру.

Оппозиция считает Тихановскую победителем президентской гонки. В Белоруссии на нее заведено уголовное дело.