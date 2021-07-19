Израильский премьер поручил судить зараженных коронавирусом, сознательно нарушающих карантин

В заявлении канцелярии Нафтали Беннета говорится, что люди, ставящие под угрозу общественное здоровье, будут привлекаться к уголовной ответственности. Кроме того, глава правительства назвал главной задачей контролирующих органов, обеспечение соблюдения санитарных правил во время проведения массовых мероприятий, а также поручил минимизировать время между наложением штрафов на нарушителей и их фактическим взысканием.

В Израиле на днях впервые с марта выявили более тысячи новых зараженных коронавирусом.