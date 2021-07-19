Столичная полиция объяснила задержание журналистки издания «Лента.ру» препятствованием работе сотрудников МВД

На Анастасию Завьялову составили протокол о мелком хулиганстве – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Информацию об избиении журналистки не прокомментировали.

Как рассказала в твиттере коллега Завьяловой, позавчера вечером та снимала как полицейские заводят в автозак маленькую девочку, отца которой задержали за распитие алкоголя. После того, как она попытались заснять нагрудный знак сотрудника, ей заломили руки и увели в автозак, где наступили коленом и ударили головой об стол. В травмпункте журналистке наложили повязку на руку. Сегодня по делу Завьяловой состоится суд.