В Москве с сегодняшнего дня отменяется система QR-кодов

Теперь кафе и рестораны должны сами решать, проверять ли у посетителей данные о сделанной прививке от коронавируса или наличии антител. Система проработала в столице три недели и, как сказал мэр Сергей Собянин, свою задачу выполнила. Помимо прочего, предприятиям общепита разрешили работать по ночам. Среди послаблений, принятых в городе – открытие детских игровых комнат и проведение мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках и караоке.
2021-07-19T02:05:46+03:00
2021-07-19T02:05:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 19 июля 2021
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