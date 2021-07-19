В Москве с сегодняшнего дня отменяется система QR-кодов

Теперь кафе и рестораны должны сами решать, проверять ли у посетителей данные о сделанной прививке от коронавируса или наличии антител. Система проработала в столице три недели и, как сказал мэр Сергей Собянин, свою задачу выполнила. Помимо прочего, предприятиям общепита разрешили работать по ночам. Среди послаблений, принятых в городе – открытие детских игровых комнат и проведение мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках и караоке.