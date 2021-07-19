К четвергу синоптики прогнозируют в Москве заметное похолодание

Как рассказали агентству ТАСС в Гидрометцентре, понижение температуры будет постепенным, но в начале второй половины недели особенно ощутится: северные ветры и температура 20-24 градуса. Такую погоду специалисты называют типичным московским летом и не ждут возвращения аномальной жары как минимум до середины следующей недели. При этом отключить вентиляторы и кондиционеры горожане смогут уже в ночь на среду, когда минимальные температуры будут в районе 13-15 градусов.