К четвергу синоптики прогнозируют в Москве заметное похолодание

Как рассказали агентству ТАСС в Гидрометцентре, понижение температуры будет постепенным, но в начале второй половины недели особенно ощутится: северные ветры и температура 20-24 градуса. Такую погоду специалисты называют типичным московским летом и не ждут возвращения аномальной жары как минимум до середины следующей недели. При этом отключить вентиляторы и кондиционеры горожане смогут уже в ночь на среду, когда минимальные температуры будут в районе 13-15 градусов.
2021-07-19T01:07:33+03:00
2021-07-19T01:07:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 19 июля 2021
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