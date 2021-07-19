Следователи в Москве начали проверку из-за конфликта между женщиной и полицейским

Как сообщается на сайте СК, поводом для разбирательства стало опубликованное в сети видео, на котором неизвестная толкает сотрудника МВД, после чего его коллега хватает женщину за волосы и силой усаживает в служебный автомобиль. Следователи проверят действия всех участников конфликта. Речь может идти о заведении дела о превышении должностных полномочий или же о применении насилия к представителю власти.