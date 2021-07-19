Разработчиком нового российского боевого самолета станет компания «Сухой»

Видеоролик, в котором раскрыты некоторые особенности машины и показаны ее контуры, опубликовала госкорпорация «Ростех». – первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Тогда же запланировано совещание по авиационной тематике с участием президента Владимира Путина.

Источник агентства ТАСС ранее рассказывая о новинке, утверждал, что речь идет о первом российском однодвигательном истребителе-«невидимке», обладающем сверхзвуковой скоростью.