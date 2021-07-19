Правительство Афганистана и талибы не смогли договориться о перемирии

Об этом написал в Твиттере представитель террористической организации, запрещенной в России. Ранее участники переговоров в Катаре выступили с совместным заявлением. Стороны решили искать точки соприкосновения, чтобы вывести страну из той ситуации, в которой она оказалась и решили сотрудничать по гуманитарным вопросам, в частности беречь гражданскую инфраструктуру.

В Афганистане на фоне вывода американских войск с новой силой вспыхнуло противостояние талибов и правительственных сил. На прошлой неделе радикалы заявили о том, что контролируют 85% территории страны.