Властей десятка стран обвинили в использовании программы-шпиона для слежки за журналистами

В совместном расследовании крупных иностранных СМИ говорится, что для этого использовалась разработка израильской компании NSO Group под названием Pegasus. Программа лицензирована для борьбы с преступность, а право пользования ей предоставляется исключительно государствам по специальному разрешению, выдаваемому в каждом отдельном случае.

Расследователи выяснили, что в списке из 50 тысяч телефонных номеров, которые могли подвергнуться взлому, были журналисты, политики и адвокаты, критикующие власть. Среди государств, чьи правительства злоупотребляют системой названы Венгрия, Азербайджан, Казахстан, Индия, Израиль, Мексика и другие. Разработчик программы назвал расследование безосновательным.