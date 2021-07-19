Вестминстерский магистратский суд Лондона рассмотрит дело об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США

Слушания были перенесены из-за состояния здоровья Тинькова, который болен лейкемией в острой форме. Летом прошлого года ему пересадили костный мозг и врачи пока не дают определенных прогнозов. Сроки выздоровления по словам самого бизнесмена постоянно смещаются. Впрочем, суд должен был получить от стороны защиты новые данные в начале июня. Американские власти добиваются экстрадиции Тинькова, полагая, что он утаил от налогового ведомства страны доходов на миллиард долларов в процессе отказа от американского гражданства. Британские власти отпустили Тинькова под залог в 20 миллионов фунтов. У него изъяли российский и кипрский паспорта, а также итальянские документы.

По каждому из двух пунктов обвинения в США Олег Тиньков может получить до трех лет тюрьмы и штраф общей суммой 500 тысяч долларов.