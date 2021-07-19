Первое слушание по делу отца соратника Алексея Навального Ивана Жданова состоится сегодня в Ненецком автономном округе

Как ожидается, суд в Нарьян-Маре сегодня в первую очередь решит вопрос об изменении или продлении меры пресечения Юрию Жданову, сообщил адвокат Владимир Воронин.

Ранее Ломоносовский районный суд Архангельска принял решение о продлении еще на два месяца срока заключения под стражей отца Жданова. Он был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий в Ростове-на-Дону, а после этапирован в Архангельск.

По данным соратника Алексея Навального Ивана Жданова, дело в отношении его отца было заведено в связи с событиями, произошедшими в то время, когда тот был заместителем главы администрации поселка Искателей в Ненецком автономном округе. В частности, по версии следствия, он рекомендовал главе администрации выделить социальную квартиру одной из местных семей, которая, как выяснилось позднее, уже получала жилищную субсидию.

Если 67-летнего Юрия Жданова признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.