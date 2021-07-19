Z Архив новостей новости
5 0 6 1
00:05, 19 июля 2021

Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на меру пресечения адвокату Ивану Павлову

Его обвиняют в разглашении тайны следствия по делу в отношении журналиста Ивана Сафронова, преследуемого по статье о госизмене.

Руководителю объявившего о самороспуске правозащитного объединения «Команда 29» Ивану Павлову в качестве меры пресечения назначили запрет определенных действий. Ему запрещено общаться со свидетелями, а также использовать средства связи, в том числе интернет. Адвокату вменяют передачу в газету «Ведомости» постановления о привлечении Ивана Сафронова в качестве обвиняемого. Защитник также рассказал СМИ, что в его деле появился анонимный секретный свидетель под псевдонимом. Сам Павлов считает претензии к нему необоснованными. Ранее стало известно, что сайт Команды 29 заблокировали по требованию Генпрокуратуры якобы за размещение материалов нежелательной организации. Накануне в правозащитном проекте объявили о прекращении деятельности и закрытии всех медиапроектов. Адвокаты и юристы опасаются уголовного преследования, поэтому продолжат работу «исключительно в личном качестве».

Иван Павлов и юристы «Команды 29» среди прочего занимаются так называемыми «шпионскими» делами. Они в частности защищали ученого Виктора Кудрявцева и топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Литва. «Исторически выдержанная» русофобия «Форум свободной России» и прочие «интеллектуальные посиделки» российских несистемных оппозиционеров именно в Вильнюсе имеют под собой и историко-идеологическую почву. Речь здесь, конечно, в первую очередь о Великом Княжестве Литовском…

5 161 6 12959 17.07
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неоднозначный праздник Президент Зеленский назвал Конституцию по случаю праздника «молодой и мудрой». Я бы добавила — многострадальной. Ибо когда мудрость приходит в молодости, без мучений не обошлось…

5 165 6 15371 15.07
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

О визите спецпредставителя ОБСЕ по свободе слова на Украину и чем он закончился для свободы слова Ведущая роль Украины в такой сфере, как обеспечение свободы слова – это пример политического и юридического оксюморона, блистательное по своей наглости проявление той самой дезинформации…

5 214 6 24799 17.07
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Либеральные вы наши Закон – строго репрессивный и направлен в первую очередь на ограничение прав граждан на мирные собрания и свободное выражение мнения. Хэштег #KilltheBill стал не менее популярным, чем фильм Тарантино…

5 244 6 29480 14.07
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Главная ошибка Путина – неввод войск весной 14-го года в Украину Речь идет о насильственной смене идентичности, с помощью этой анти-России создать такой конфликт, с помощью которого сменить руководство России, назначить марионетку типа Навального…

5 232 6 34723 15.07
Блоги

+ В Великобритании проходят премьерные показы оперы об отравлении Александра Литвиненко В Великобритании проходят премьерные показы оперы об отравлении Александра Литвиненко Разрешение на постановку дала его вдова Марина Литвиненко…

5 50 6 7652 15.07
8читать ;смотреть
Новости

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская начала рабочий визит в США Как ожидается, она проведет переговоры с высокопоставленными американскими политиками…

5 36 6 6819
Интервью Интервью

Андрей Луговой гость: Андрей Луговой депутат Госдумы, член фракции ЛДПР

Какой бы сценарий не был бы показан в этой опере, я думаю, что сценарий все равно писался в недрах спецслужб Великобритании, и вместо этого оперного ужаса я с удовольствием посмотрел бы засекреченное уголовное дело о гибели Литвиненко…

5 67 6 10754 15.07
#слушать 23:39 8читать $скачать HD / SD
Новости

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для проведения следственных действий В повестке говорится, что он должен прибыть в Мариуполь 20 июля для вручения письменного подозрения в создании незаконных военизированных вооруженных формирований…

5 32 6 5302
Новости

«Медиазона»: В Москве составили протокол на девушку, снимавшую на видео задержание полицейскими ребенка Анастасии Завьяловой вменяют мелкое хулиганство…

5 38 6 6415
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Но что не смешно, так это та опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов…

5 79 6 14743 12.07
Новости

Сотрудники МВД задержали журналистку интернет-издания «Лента.ру» Анастасию Завьялову. Как сообщает сама «Лента.ру», накануне Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах и стали снимать происходящее на видео…

5 30 6 5643
Блоги

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» Все ухищрения, связанные с проектом «анти-Рос­сия», нам понятны. И мы никогда не допус­тим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей исполь­зовали против России…

5 343 6 64641 12.07
Интервью Интервью

Николай Рыбаков гость: Николай Рыбаков председатель партии «Яблоко»

Сейчас нужно предпринимать экстренные меры. Наша позиция: нужно ввести сейчас режим нерабочих дней на 2 недели с возможностью продления еще на неделю…

5 41 6 8062 15.07
#слушать 52:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Deutsche Welle

Афганистан после вывода иностранных войск. Роль НАТО сыграет Турция? Таким образом Турция посылает Западу сигнал, о том, что хочет сотрудничать по вопросам безопасности: «Он, Эрдоган, хочет показать, что повернулся к Западу»...

5 33 6 6877 12.07
Блоги

Владимир Варфоломеев журналист «Эхо Москвы»

Перечитывая старые новости про коронавирус… — Завоз коронавируса в РФ возможен, но широкое распространение маловероятно — Роспотребнадзор (РИА);
— В Госдуме призывают не драматизировать ситуацию с коронавирусом в Китае: цифры не пугающие, можно спокойно работать (ИФ)..

5 133 6 30696 16:56

Популярное за неделю

Новости

Пассажирский самолет Боинг-777 авиакомпании «Россия» совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска Как рассказали в компании «Уральские авиалинии», на борту стало плохо пассажирке…

5 2 6 37613
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Может, Путин не имел в виду ничего плохого. Но у него получилась статься о вкусной и здоровой пище. В качестве вкусной и здоровой пищи фигурирует Украина. Отношение к ней — как к котлете, которая исторически сервирована под московскую вилку…

5 30 6 83697 14.07
#слушать 51:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3493004
«Российские авантюристы XVII-XIX веков»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 3906 09:51
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Пенсионеры, заберите свои деньги Пенсионеры, заберите свои деньги У нас пенсионеры, мягко говоря, не жируют. Тем удивительнее ситуация, когда россияне, которым положена выплата накопительной части пенсии, не обращаются за ней…

5 40 6 241044 13.07
8читать ;смотреть
Блоги

+ Музыкант Константин Кинчев записал обращение к властям Петербурга Музыкант Константин Кинчев записал обращение к властям Петербурга Ранее они отменили его фестиваль и начали проверку после появления информации о закрытых концертах группы «Алиса»...

5 124 6 107004 16.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9192158
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4968783

Сегодня в эфире