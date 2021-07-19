Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на меру пресечения адвокату Ивану Павлову

Его обвиняют в разглашении тайны следствия по делу в отношении журналиста Ивана Сафронова, преследуемого по статье о госизмене.

Руководителю объявившего о самороспуске правозащитного объединения «Команда 29» Ивану Павлову в качестве меры пресечения назначили запрет определенных действий. Ему запрещено общаться со свидетелями, а также использовать средства связи, в том числе интернет. Адвокату вменяют передачу в газету «Ведомости» постановления о привлечении Ивана Сафронова в качестве обвиняемого. Защитник также рассказал СМИ, что в его деле появился анонимный секретный свидетель под псевдонимом. Сам Павлов считает претензии к нему необоснованными. Ранее стало известно, что сайт Команды 29 заблокировали по требованию Генпрокуратуры якобы за размещение материалов нежелательной организации. Накануне в правозащитном проекте объявили о прекращении деятельности и закрытии всех медиапроектов. Адвокаты и юристы опасаются уголовного преследования, поэтому продолжат работу «исключительно в личном качестве».

Иван Павлов и юристы «Команды 29» среди прочего занимаются так называемыми «шпионскими» делами. Они в частности защищали ученого Виктора Кудрявцева и топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан.