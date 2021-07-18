Дональд Трамп возложил на своего преемника Джо Байдена ответственность за снижение темпов вакцинации в стране

По мнению экс-президента, это объясняется недоверием американцев к администрации действующего лидера. По официальным данным, на сегодняшний день 56% населения страны получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса, 48,5% привиты полностью.

В Белом доме критику Трампа пока не комментировали.

Между тем, Евросоюз обогнал США по числу граждан с первой дозой вакцины от коронавируса. Об этом сообщил Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Таким образом, по его словам, Европа возглавила мировое движение по вакцинации.