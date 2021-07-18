В Москве после операции госпитализировали клиентку пластической клиники

Столичная прокуратура проводит проверку.

Пластическая операция закончилась для 23-летней девушки септическим шоком. Такой диагноз ей поставили врачи при госпитализации, сообщается на сайте городской прокуратуры. После какой процедуры начался инфекционный процесс и в какой клинике ее проводили, не уточняется. По данным агентства «Москва», девушке несколько дней назад сделали липосакцию в частной клинике на Садовнической улице. Позже она почувствовала слабость и вызвала врачей. Есть ли угроза ее жизни, неизвестно.

Между тем, прокуратура проверит, соблюдает ли медицинская организация требования законодательства об основах охраны здоровья граждан, лицензионное законодательство, а также следят ли там за безопасностью оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

Несколько лет назад после серии смертельных исходов в клиниках пластической хирургии Росздравнадзор проводил масштабную проверку, которая показала, что более 70% таких организаций работают с нарушениями.