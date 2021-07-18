Победителем Гран-при Формулы-1 в Великобритании стал действующий чемпион, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, для которого эта гонка была «домашней». Правда, британца уже обвинили в использовании «грязного пилотажа». Россиянин Никита Мазепин из « Хаас» финишировал 17-м.

Одержать победу в Силверстоуне Хэмилтону удалось со скандалом. Он на первом же круге ненамеренно выбил с трассы своего главного соперника – Макса Ферстаппена из «Ред Булл», который был на стартовой решетке первым. Борьба шла очень плотная, и в одном из поворотов машины коснулись друг друга колесами. Хэмилтону пришлось сбросить скорость, однако он тут же продолжил гонку, а вот на болиде Ферстаппена подломилась подвеска, и он вылетел в гравийную ловушку. Нидерландского гонщика после аварии даже отправили на осмотр врачам, однако ни о каких серьезных повреждениях не сообщается. Руководитель команды «Ред Бул» Кристиан Хорнер уже назвал поведение Хэмилтона на трассе «грязным пилотажем».

За столкновение британец был наказан 10-секундным штрафом, но, несмотря на это, он смог догнать лидера – Шарля Леклера из «Феррари» и обойти его за два круга до финиша. Третьим стал еще один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Никита Мазепин пересек финишную черту 17-м, обогнав своего сокомандника Мика Шумахера.

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет с 30 июля по 1-е августа в Венгрии.