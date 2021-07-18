Заключенные получают меньше денег от родственников, если отбывают срок далеко от дома

Это следует из исследования проблем правоприменения.

Расстояние между родным городом осужденного и суммами, которые он получает обратно пропорциональны. Кроме того и сами переводы случаются реже. В своей докладной записке «Тюремная география. Денежные переводы и социальные связи заключенных» эксперты попытались сделать выводы о причинах явления. Предметом изучения стали данные системы ФСИН.деньги, которой и пользуются родственники и знакомые, чтобы поддержать близких.

Всего за два года через систему прошло около 800 миллионов рублей, отправленных в почти тысячу исправительных учреждений. Если колония располагается в 150 километрах от места жительства осужденного, он в среднем получает 2 тысячи рублей, а при двух тысячах километров сумма падает до пятисот. Предполагается, что заключенные теряют связь с семьей и поддержку родственников, если они не могут приехать к ним. В конечном счете это влияет на социализацию человека после выхода на свободу.

Авторы исследования рекомендовали ФСИН ликвидировать колонии в труднодоступных местах и сочетать в одном месте несколько режимов содержания.