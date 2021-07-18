МВД Грузии сообщает об аресте подозреваемого в продаже наркотиков оператору Александру Лашкараве.

Он был жестоко избит противниками ЛГБТ— акции 5 июля, был госпитализирован, а после выписки, 11 июля был найден дома мертвым. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе, а оппозиция потребовала отставки премьера и правительства. В МВД Грузии с самого начала утверждали, что причиной смерти журналиста могла стать передозировка наркотиков.
2021-07-18T21:09:57+03:00
2021-07-18T21:10:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:09, 18 июля 2021
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