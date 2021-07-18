Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев допущены к Олимпийским играм в Токио.

Как рассказал ТАСС президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, после снятия временного отстранения по делу о нарушении антидопинговых правил обвинения с них сняты и спортсменов полностью оправдали. В среду Международная федерация плавания временно отстранила от соревнований Андрусенко и Кудашева на основании данных WADA, полученных из московской антидопинговой лаборатории. В четверг адвокаты спортсменов подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд