Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев допущены к Олимпийским играм в Токио.

Как рассказал ТАСС президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, после снятия временного отстранения по делу о нарушении антидопинговых правил обвинения с них сняты и спортсменов полностью оправдали. В среду Международная федерация плавания временно отстранила от соревнований Андрусенко и Кудашева на основании данных WADA, полученных из московской антидопинговой лаборатории. В четверг адвокаты спортсменов подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд
2021-07-18T21:07:00+03:00
2021-07-18T21:07:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2873188-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:07, 18 июля 2021
Загрузка комментариев...