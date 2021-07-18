Сотрудники МВД задержали журналистку интернет-издания «Лента.ру» Анастасию Завьялову.

Как сообщает сама «Лента.ру», накануне Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах и стали снимать происходящее на видео. В ответ на просьбу разъяснить ситуацию, силовики доставили журналистку в отдел МВД, ударили ее головой о стол, наступили коленом и нанесли травму руки. Завьяловой предъявлены обвинения в мелком хулиганстве и неповиновении представителя власти. Суд назначен на понедельник.