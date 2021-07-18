Обнаружено тело еще одного погибшего при лобовом столкновении двух грузовых поездов в Амурской области

Как сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности, число жертв увеличилось до четырех. Еще три человека пострадали, они госпитализированы. Катастрофа произошла в субботу на участке железной дороги Улак — Эльга, который используется угледобывающей компанией. Причиной столкновения мог стать сердечный приступ машиниста. Возбуждено уголовное дело.
2021-07-18T21:04:21+03:00
2021-07-18T21:04:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 18 июля 2021
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