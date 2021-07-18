Российские гребцы не выступят на Олимпийских играх в Токио

Такое решение было принято Федерацией гребного спорта России из-за исключения из команды Никиты Моргачева и Павла Сорина. Они подозреваются в употреблении запрещенного мельдония. Личный тренер Моргачева заявил, что не исключает участия в этой истории третьей стороны.

По его словам, гребцы не стали бы осознанно употреблять допинг, при этом вещество могло попасть в организм вместе в водой или едой. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что нужно запретить активную рекламу мельдония на ТВ.

Федерация гребного спорта России начала самостоятельное расследование. Нескольким спортсменам уже предложили пройти проверку на полиграфе, остальных эта процедура ждет по возвращении из олимпийского Токио.