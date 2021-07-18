Всего около 44% россиян, по данным Росстата, довольны уровнем своей зарплаты

При этом, как показывает исследование статистического ведомства, 47% не вполне довольны, а 9% — совсем не удовлетворены своими зарплатами. Согласно данным, опубликованным на сайте Росстата, в числе довольных зарплатой больше всего руководителей и представителей органов власти, а также специалистов высшего уровня квалификации.
2021-07-18T20:03:10+03:00
2021-07-18T20:03:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 18 июля 2021
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