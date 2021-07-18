Пилот Ф-1 из команды Red Bull Макс Ферстаппе вылетел с трассы на первом круге гонки «Гран-при Великобритании»

Причиной стало столкновения с гонщиком Mercedes Льюисом Хэмилтоном. Гонка прерывалась на 40 минут. Хэмилтон был оштрафован на 10 секунд.

В итоге победителем этапа стал Хэмилтон Второе место занял пилот «Феррари» подданный Монако Шарль Леклер. Третьим стал финн Валттери Боттас из «Мерседеса»). Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» финишировал предпоследним, заняв 17-е место.