По данным Белорусской ассоциации журналистов, за 10 дней в СМИ и у их сотрудников было проведено более 60 обысков. Как сообщается в телеграм-канале организации, с начала года произведено 107 обысков. По информации Ассоциации, в заключении сейчас находятся 34 представителя СМИ. Так, сегодня стало известно о повторном задержании главного редактора оппозиционной газеты

«Наша Нiва» Егора Мартиновича. Сегодня у него закончился 10-суточный срок содержания под стражей в рамках дела о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Обвинение ему так и не было предъявлено. О причинах повторного задержания также не сообщается.