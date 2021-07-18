РКН направил компании Google более 24 тыс. требований удалить размещенный на YouTube запрещенный контент

Сейчас, по данным ведомства, на которые ссылается ТАСС, остаются неудаленными около 5 тыс. запрещенных материалов. Значительная часть из них, как утверждают в РКН, содержит материалы экстремистских и террористических организаций, запрещенных в России и в других странах мира.