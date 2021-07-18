РКН направил компании Google более 24 тыс. требований удалить размещенный на YouTube запрещенный контент

Сейчас, по данным ведомства, на которые ссылается ТАСС, остаются неудаленными около 5 тыс. запрещенных материалов. Значительная часть из них, как утверждают в РКН, содержит материалы экстремистских и террористических организаций, запрещенных в России и в других странах мира.
2021-07-18T19:31:56+03:00
2021-07-18T19:31:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:31, 18 июля 2021
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