Проливные дожди и наводнение на западе Германии привели к повреждению ж/д путей протяженностью более 600 км

Такие данные привел концерн «Дойче бан». Значительные повреждения" причинены 80 железнодорожным станциям и вокзалам. Около 2 тыс. сотрудников железной дороги заняты на устранении последствий непогоды.

На этой неделе ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов вышли притоки Рейна и небольшие реки.

Погибли более 157 человек, еще не менее 670 пострадали. Ангела Меркель сегодня посетила наиболее пострадавшие от наводнения районы страны.