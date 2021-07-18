По сведениям Киодо, три человека, заболевшие ковидом в Олимпийской деревне, входят в сборную ЮАР по футболу

Телеканал Эн-эйч-кей уточняет, что сейчас инфицированные изолированы в номерах гостиницы, которая находится за пределами Олимпийской деревни. 17 июля оргкомитет Олимпиады объявил о первом случае коронавируса в Олимпийской деревне у человека, связанного с проведением Игр. На следующий день сообщалось о заражении двух спортсменов. Личные данные заразившихся не разглашались.
2021-07-18T18:32:22+03:00
2021-07-18T18:32:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 18 июля 2021
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