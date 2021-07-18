Прокуратура Москвы потребовала от полиции ужесточить обвинение девушке, сбившей на автомобиле троих детей в Москве, и заключить ее подстражу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова. Накануне в больнице скончался второй ребенок, пострадавший в аварии.