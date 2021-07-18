Прокуратура Москвы потребовала от полиции ужесточить обвинение девушке, сбившей на автомобиле троих детей в Москве, и заключить ее подстражу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова. Накануне в больнице скончался второй ребенок, пострадавший в аварии.
2021-07-18T18:31:51+03:00
2021-07-18T18:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 18 июля 2021
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