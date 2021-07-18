Правозащитное объединение «Команда 29» объявило о прекращении своей деятельности

Адвокаты и юристы объединения продолжат работать в делах своих подзащитных в личном качестве, если те будут не против. 16 июля РКН по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Команды 29». Сам Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении тайны следствия.

Юристы сообщили, что из уведомления следует, что «Генпрокуратура отождествляет «Команду 29» с зарегистрированной в Чехии НКО, включенной в перечень нежелательных организаций. «Команда 29» представляла в судах Фонд борьбы с коррупцией* и обвиняемых в госизмене. ФБК в России включен в реестр НКО-иноагентов, признан экстремистской организацией и запрещен на территории страны.

Правозащитная группа «Команда 29» объявила о прекращении своей работы из-за давления властей. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший юрист объединения Дарья Сухих.

«Сегодня «Команда» официально объявила о прекращении своей работы. Вопреки здравому смыслу и даже действующему законодательству власти России приравнивают деятельность команды к деятельности нежелательной организации. В этой ситуации «Команда» не может рисковать людьми, которые работают в «Команде» и не может рисковать своими сторонниками, ведь по законодательству участие в деятельности нежелательной организации, влечет за собой ответственность, начиная от административной, заканчивая уголовной. При этом те люди, которые в «Команде» работали, продолжат работу в личном качестве и те ценности, те мысли и взгляды, которые наша деятельность несла, — мы не перестаем их разделять, и, я думаю, что в личном качестве работа каждого в этом же направлении продолжится», — сказала она.