В России почти на 60% выросла смертность от наркотиков на фоне пандемии

За минувший год от проблем с запрещенными веществами скончались более 7 тысяч человек, что составляет более 5% от всех смертей в стране, вызванных внешними причинами. При этом с 2016 года эти показатели почти не менялись и сохранялись в районе 4,5 тысяч человек, пока в мире не началась пандемия коронавируса, подчеркивается в отчете Росстата. Вместе с тем, по данным ООН, в России ситуация фактически обстоит еще хуже. За 2018 год управление организации по наркотикам и преступности приводит цифры почти на 1000 больше, чем Росстат.

В управлении ООН по наркотикам и преступности отметили, что с проблемой роста потребления наркотиков в период пандемии столкнулся весь мир. Так, в Соединенных штатах от передозировки за год умерли рекордные 80 тысяч граждан.

В отчете Росстата отмечается, что смертность в России выросла не только за счет коронавируса, но и из-за других заболеваний. Как предполагают специалисты, перенесенная инфекция приводит к обострению хронических болезней. В частности, почти на 12 % выросло число смертей от диагнозов, связанных с системой кровообращения, в более чем два раза от пневмонии, почти на одну пятую от болезней нервной системы и еще на четверть от заболеваний эндокринной системы.

В последние недели в России фиксируются наивысшие показатели смертности от коронавируса. Так, самый большой прирост был зарегистрирован 15 июля. Тогда от опасного вируса скончались 791 человек.