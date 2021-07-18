Масштабная репетиция парада ко дню военно-морского флота прошла в Петербурге

В ней приняли участки десятки судов, самолетов и тысячи моряков.

С самого утра движение в центре Петербурга было перекрыто. Мосты, соединяющие берега Невы, развели, набережные и прилегающие улицы закрыли. В город вошли десятки судов, на берегу заячьего острова, где находится Петропавловская крепость установили орудия. переодически их них раздавались выстрелы. Громыхала не только артиллерия, в небе над Петербургом летали военные самолеты, они меняли построения и с грохотом проносились над летними раскаленными крышами.

Впервые участвуют в торжественном действии три атомные подводные лодки: «Князь Владимир», «Орел» и «Вепрь». На самом деле в честь дня военно морского флота планируется провести в Петербурге два парада — один в самой акватории Невы, а второй, в финском заливе, за ним можно будет наблюдать из Кронштадта, в нем примут участие самые большие суда. Стоит только отметить, что в Кронштадт никого кроме местных жителей в этот день не пустят.

Еще одна репетиция намечена на четверг, сам парад состоится в следующее воскресенье.