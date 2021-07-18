Апелляция по мере пресечения адвокату Ивану Павлову состоится 19 июля – адвокат

Апелляция по мере пресечения адвокату Ивану Павлову, обвиняемого в разглашении материалов следствия, состоится 19 июля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Александр Мелешко.

«Суть апелляции – обжаловать постановление об избрании Ивану Павлову меры пресечения в виде запрета определенных действий. Постановление, которое вынесено Басманным районным судом ограничивает и личные права Павлова, не дает ему возможности связываться с родственниками, и профессиональные права – не дает ему работать полноценно. Поставлен вопрос об отмене решения Басманного суда», — сказал он.

А.Мелешко подчеркнул, что защита использует все правовые ресурсы, и в случае необходимости будет обращаться в международные инстанции по защите прав человека.

Уголовное дело в отношении Ивана Павлова расследует Главное следственное управление СК РФ по статье 310 УК РФ (Разглашение данных предварительного расследования). Адвокат был задержан 30 апреля в своем гостиничном номере в Москве. Иван Павлов защищает фигурантов дел о государственной измене: помимо журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, он также представлял интересы и бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан. По версии следствия, адвокат нарушил закон, во-первых, передав газете «Ведомости» постановление о привлечении И.Сафронова в качестве обвиняемого и, во-вторых, рассказав журналистам, что в деле появился анонимный секретный свидетель.

Адвокат не считает свои действия нарушением закона. По его мнению, уголовное преследование в отношении него является заказным и дело против него возбуждено по личной воле одного из следователей.