Российских гребцов отстранили от Олимпиады из-за нового допингового скандала

О том, что у двоих спортсменов обнаружили в организме мельдоний, стало известно неделю назад.

Гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина с Олимпиады в Токио сняла Федерация гребного спорта России после того, как их вторая допинг-проба оказалась положительной. На игры не поедет вся команда — изначально предполагалось, что в парной четверке Моргачева и Сорина заменят двое других гребцов, но тренерский состав пришел к выводу, что их «уровень мастерства не соответствует олимпийским стандартам». При этом в Федерации гребного спорта убеждены, что мельдоний попал в организмы спортсменов ненамеренно. Там заявили, что инциировали свое расследование и предложили гребцам пройти тестирование на полиграфе, чтобы доказать свою добросовестность. Те, как сообщается, согласились.

После игр тест предложат пройти и персоналу сборной, который сейчас находится в Токио. Мельдоний запрещен в спорте с 1 января 2016 года. Тогда в первые месяцы положительными оказались допинг-пробы почти 300 российских спортсменов. Самый громкий скандал связан с тенниской Марией Шараповой, ее дисквалифицировали на 15 месяцев. Позже олимпийской бронзы лишили керлингиста Александра Крушельницкого и его партнершу – из-за положительной допинг-пробы на мельдоний его также отстранили от соревнований на 4 года.

Вместо российских гребцов на Олимпиаде в Токио, которая стартует 23 июля, выступят представители Литвы.

Необходимо выслушать объяснения российских спортсменов, в чьих пробах обнаружен запрещенный на Олимпиаде мельдоний. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Госдумы по культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Перед большими крупными соревнованиями именно вылезают самые банальные, глупые истории. Варианта всего лишь три: умышленное употребление запрещенных препаратов, провокация возможна в принципе, что кто-то из злоумышленников мог подкинуть и третье — это просто обычная человеческая халатность. <...> Надо выслушать самих атлетов, они употребляли запрещенные препараты или нет, если не употребляли, то как он мог попасть в организм, надо услышать объяснение. Если признают вину свою, значит должны понести наказание, поехать домой и так далее. Если не признают, должны отстаивать свою позицию в суде», — сказал он.