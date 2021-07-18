В Петербурге стартовала международная олимпиада школьников по математике

В ней примут участие более 600 человек из 109 стран. Олимпиада проводится на базе педагогического университета имени Герцена. Как отметил на ее открытии ректор ВУЗа Сергей Богданов, это первый случай в истории, когда соревнования дважды подряд принимает один и тот же город. Также участников поприветствовал премьер-министр Михаил Мишустин. Из-за коронавируса второй год подряд олимпиада проходит в дистанционном формате.
2021-07-18T17:32:36+03:00
2021-07-18T17:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 18 июля 2021
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