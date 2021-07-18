Следствие рассматривает 4 версии столкновения грузовых поездов в Приамурье

Это технические неисправности, ошибка со стороны локомотивных бригад, ошибка информирования машинистов о маршрутах следования и потеря управления. Ранее в СМИ появилась информация, что лобовое столкновение произошло из-за сердечного приступа у одного из машинистов.

Также стало известно, что на месте крушения найдены останки последнего числившегося пропавшим без вести человека. Таким образом, поисково-спасательные работы завершены, в результате аварии погибли три человека, еще трое госпитализированы.