Readovka: В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках, пишет телеграм-канал издания Readovka. По его данным, родственники заболевших вынуждены добывать лекарства в закрытых чатах в мессенджере Viber и просить знакомых привезти препараты из других регионов. Так, одна из опрошенных изданием крымчанок сказала, что практически исчезла из аптек Артлегия – препарат, помогающий при тяжелых – свыше 70 процентов – поражениях легких.
2021-07-18T17:31:51+03:00
2021-07-18T17:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 18 июля 2021
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