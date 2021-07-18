Readovka: В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках, пишет телеграм-канал издания Readovka. По его данным, родственники заболевших вынуждены добывать лекарства в закрытых чатах в мессенджере Viber и просить знакомых привезти препараты из других регионов. Так, одна из опрошенных изданием крымчанок сказала, что практически исчезла из аптек Артлегия – препарат, помогающий при тяжелых – свыше 70 процентов – поражениях легких.