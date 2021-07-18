Жители лондонского района Челси жалуются на шум, регулярно раздающийся из жилого комплекса, принадлежащего Ватикану

Дело дошло до местного совета, который обратился в компанию, владеющую трехэтажным кондоминиумом с бассейном и садом от имени Ватикана, а один из местных жителей пожаловался непосредственно послу Ватикана в Лондоне, уверяя, что в доме постоянно устраивают вечеринки и другие шумные мероприятия.

Газета «Файненшиал таймс» пишет о том, что реакции на эти обращения фактически не было. В компании не увидели причин для беспокойства, сказав, что «не ожидают повторения каких-либо проблем», а в канцелярии папского нунция ничего не сделали. Издание сообщает, что помещения хоть и принадлежат Ватикану, но святой престол рассматривает их как вложение капитала. Риэлтерская фирма предлагает комплекс в аренду за 30 тысяч фунтов в неделю.

Покупку недвижимости контролировал кардинал Анджело Пиккио, который в июле был обвинен в финансовых преступлениях.