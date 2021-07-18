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17:03, 18 июля 2021

На москвичку, пытавшуюся заснять задержание ребенка, составили протокол о мелком хулиганстве

Девушка рассказывала, что в автозаке к ней применили силу.

Анастасия Завьялова хотела снять на видео, как сотрудники второго 2-го специального полка полиции вместе с мужчиной, задержанным за распитие алкоголя, заводят в автозак его ребенка, маленькую девочку. Инцидент произошел накануне на Чистопрудном бульваре.

Как рассказала подруга Завьяловой журналистка издания «Медиазона» Полина Глухова, один из силовиков увидел, что девушка снимает, толкнул ее, затем Завьялову задержали, заломили ей руки, а в автозаке на нее наступили коленом и ударили головой об стол. Девушку доставили в травмпункт, где ей наложили повязку на руку. Позже, уже в отделе Басманный полицейский угрожая ей возбуждение уголовного дела о нападении на силовиков, заставлял Завьялову признать в рапорте, что она вела себя агрессивно и сопротивлялась. В итоге протокол составили по статье о мелком хулиганстве — девушке грозит либо штраф, либо административный арест на срок до 15 суток. Протокол ей дали только спустя 6,5 часов после того, как ее привезли в ОВД.

Суда, который должен состояться в понедельник, девушка будет ждать в отделении.


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