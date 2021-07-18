В Хайфе успешно завершена первая стадия испытаний на людях нового препарата для тяжелобольных коронавирусом

Он создан на основе стволовых клеток. Как утверждают его разработчики, всего трех уколов в течение первых суток оказалось достаточно, чтобы выровнять у пациентов уровень сатурации крови кислородом и значительно улучшить самочувствие. Теперь медики перейдут ко второй, расширенной стадии испытаний. Когда препарат могут запустить в серию – пока не известно