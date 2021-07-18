Пандемия коронавируса привела к значительному росту смертности и от прямо не связанных с ним причин

Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые проанализировал сайт РБК. Так, смертность от передозировки наркотиков подскочила более чем в полтора раза и превысила 7000 человек (причем это часть общемирового тренда, отмечает РБК). Смертность от сердечно-сосудистых болезней в стране выросла почти на 12 процентов, заболеваний нервной системы – на 20 с лишним, эндокринной – на четверть.