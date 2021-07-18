Канцлер Германии Ангела Меркель посетила наиболее пострадавший от наводнения регион страны

Она приехала в коммуну Шульд в земле Рейнланд-Пфальц и пообщалась с пожарными и спасателями, работающими на месте ЧП.

Из-за аномальных ливней сразу несколько рек в регионе вышли из берегов и буквально в считаные часы затопили первые этажи домов, а также привели к обрушению некоторых зданий. Погибли почти 200 человек, счет пострадавшим идет на сотни. Затронула стихия и соседние Нидерланды, Бельгия и Люксембург. Приостановлено железнодорожное сообщение с Чехией. Немецкие власти выделили на ликвидацию последствий 300 млн евро.