Несколько стран Азии пострадали из-за сильных дождей

Серия затяжных ливней обрушилась на Китай. Так, в аэропорту Пекина только за последние сутки отменили почти 400 рейсов. Причем, принять самолеты на посадку не могут даже запасные аэродромы. Сильнее всего пострадали юго-западные регионы столицы. Там, по данным местных метеобюро, выпало от 150 до 200 миллиметров осадков. Затопленными оказались автомобили, станции метро и дома. Сильный ветер переломил 300-летнюю сосну, которая охранялась государством и имела личный номер в природоохранном реестре. Из-за угрозы схода селей гражданам запретили отправляться в горы, также закрыты более 100 парков и туристических объектов.

Сильные ливни накрыли и Индию. Там, из-за непогоды в столичном Мумбаи сошел оползень, унесший жизни по меньшей мере 25 человек, сообщает газета Hindustan Times. Ранее из-за аналогичного схода селя в одном из районов обрушились трущобы, в результате погибли 17 человек, пишет агентство ANI. Местные власти не исключают, что число жертв может вырасти. На месте ведутся спасательные работы.

Вместе с тем, от непогоды страдает и западная Европа. Так, после ливней до сих пор не оправилась Германия и соседняя Бельгия. Также с последствиями стихии борется Австрия.