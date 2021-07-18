Военные хирурги в подмосковном госпитале имени Вишневского провели уникальную операцию на сердце

Пациенту – полицейскому из Ростова-на-Дону – удалили 8-сантиметровую опухоль, которая выросла прямо на сердце, поразив сразу несколько его отделов. В процессе операции сердце пришлось вынимать из груди и полностью разрезать пополам. Пациент дважды переживал клиническую смерть.

Сейчас динамика у него положительная, через неделю врачи планируют готовить его к выписке.